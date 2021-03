Na pesterijen en haatmails: Plopsa gaat toch niet samenwerken met influencers

Onder meer een attractie rond Youtubers Celine en Michiel in Plopsaland De Panne zorgde voor heel wat reacties.

Voor de parken in België, Nederland, Duitsland en Polen was Plopsa in gesprek met verschillende influencers om samen met hen fanweekends en tijdelijke pop-up attracties te installeren in de parken. Influencers zouden hun favoriete attractie in een park mogen kiezen en tijdelijk zelf decoreren. Eerste in rij waren Youtubers Celine en Michiel. Het project zou op 1 april worden aangekondigd maar wordt nu on hold gezet. "Plopsa maakt zich echter grote zorgen over het feit dat het nieuws een eigen leven is gaan leiden en dat bepaalde jongeren en kinderen hier heel hard op ingaan en elkaar omwille van het al dan niet fan zijn van een bepaald persoon beginnen te pesten. Dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn," klinkt het.

Plopsa haalt aan dat ze geschrokken zijn van bepaalde reacties, haatmails en de toon die sommige jongeren en kinderen, voor- en tegenstanders, tegen elkaar voeren. Het bedrijf en het management bekijken momenteel met een aantal organisaties om zich verder in te zetten tegen haatcampagnes en cyberpesten. Plopsa benadrukt dat ze zeker respect heeft voor ieders mening, maar dat de manier waarop deze geuit wordt tegen elkaar en in online discussies altijd respectvol moet blijven.