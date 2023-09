Na Poperinge en Wevelgem ook caravan gestolen in Brugge

In Brugge is afgelopen nacht een caravan gestolen bij Rijmaran, een bedrijf dat campers en caravans verkoopt en verhuurt. Eerder gingen dieven al aan de haal met caravans in Poperinge en Wevelgem. Het gaat vermoedelijk om dezelfde bende.

Aan de achterkant van het bedrijf maakten dieven de omheining stuk. Via het fietspad konden ze zo één caravan meenemen richting het winkelcentrum B-Park. Een tweede caravan lieten ze achter toen ze betrapt werden door een fietser en de politie ter plaatse kwam. "We hebben nog op de uitkijk gestaan om te kijken of ze nog die tweede caravan zouden komen aanpikken, want die stond klaar. Maar dat hebben ze niet meer gedaan", vertelt zaakvoerder Henk Verdonck. Hij plaatste op de plek waar de omheining kapot is alvast enkele betonblokken om nieuwe diefstallen te vermijden.

Beveiliging verscherpen

De diefstallen begonnen eind augustus, eerst in Poperinge en daarna ook in Wevelgem. Het gaat vermoedelijk om dezelfde bende, die vooral in de grensstreek opereert. De federatie raadt aan om de beveiliging nog te verscherpen. "We adviseren onze leden om meer in te zetten op infrastructuur, camera's en extra verlichting. Ook het aantrekken van mensen die bij de bedrijven kunnen overnachten op een camperplaats, kan dieven afschrikken. Helaas zijn dat weer extra kosten voor de sector", besluit Frédéric François van de Belgische Caravan, Camper en Motorhome Associatie (BCCMA).