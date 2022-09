Na proefproject Bredene - dan toch statiegeld op blik en flesjes?

Maar een verhoopte daling in de hoeveelheid zwerfvuil blijft uit. In de zomermaanden aan de kust was de toestand soms schrijnend.

Afgelopen zomer was er al een proefproject met statiegeld op flesjes en blikjs bij vier strandbars in Bredene. 77% van de blikjes werd teruggebracht. Op het strand lag er tot 40% minder zwerfvuil. De burgemeester, Steve Vandenberghe, pleit al zes jaar lang vanuit de oppositie in het Vlaams parlement voor statiegeld.

"Ik ben blij dat de Vlaamse regering eindelijk inziet dat dit de enige methode is om het zwerfvuil significant terug te dringen. Alleen spijtig dat het zo lang heeft geduurd."

Lees ook: