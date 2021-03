Er komt een tonnagebeperking in de wijk Bilkhage in Waregem. Binnenkort mogen vrachtwagens van meer dan 5,5 ton de woonwijk niet meer gebruiken als doorgaande weg.

De maatregel komt er na het proefproject mobiliteit eind vorig jaar. Er was toen een project waarbij straten waren afgesloten, of waar tijdelijk éénrichtingsverkeer gold. De bewoners van de wijk bleken zelf vragende partij om er het zware verkeer te weren.

Na positief advies van de verkeerscel, gaat het stadsbestuur daar ook op in. Deze maatregel, die de verkeersveiligheid ter plaatse bevordert, zal zichtbaar zijn via de gepaste verkeersborden. De streefdatum hiervoor is 1 mei 2021.