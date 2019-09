Na protestmars in Ieper: Afghaanse jongen en gezin mogen voorlopig blijven

De 16-jarige Farshad Ahmadi en zijn familie mogen voorlopig toch in België blijven. Dat laat zijn school, het KTA in Ieper, weten. Normaal gezien moest het Afghaans gezin vandaag naar het asielcentrum in Poelkapelle.

Maar in Ieper kwam er vrijdag een protestmars tegen de uitzetting en werd er een petitie gelanceerd.

Enkele honderden leerlingen van het KTA in Ieper stapten op van de school naar het stadhuis. Ze protesteerden tegen de uitwijzing van een Afghaans gezin, dat hier na drie jaar wordt uitgewezen. Ook de petitie van Farshad zijn boksclub werd meer dan duizend keer getekend, daarnaast werd er een open brief verstuurd naar Burgemeester Emmily Talpe,

Het gezin van Farshad vluchtte in 2012 uit Logar, Afghanistan na de terugkeer van zijn vader uit Noorwegen. De familie betwijfelde zijn loyaliteit aan de Islam tijdens zijn verblijf in Europa. Het hele gezin moest vluchten uit angst voor represailles. Tijdens hun afwezigheid maakte de extremistische Taliban ook weer een opmars in de regio.

De jongste 3 jaar woont en werkt de familie in Ieper. Farshad studeert voor elektricien aan het KTA in Ieper. Daarnaast heeft hij ook een studentenjob in een restaurant en traint hij in de lokale thaiboksclub.

