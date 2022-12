Na twee jaar pauze opnieuw kerstcorrida in Deerlijk

Meer dan 2.500 sportievelingen verschenen ondanks de vrieskou aan de start van de 39ste kerstcorrida in Deerlijk. Het traject van vijf kilometer is met meer dan 1.000 lopers het populairste.

De kerstcorrida in Deerlijk heeft twee jaar lang stilgelegen, maar is nog steeds populair. De meer dan 2.500 deelnemers leverden weliswaar geen strijd om de podiumplekken, maar liepen in de eerste plaats voor de sfeer en gezelligheid. Al werd het door de koude temperaturen al snel een uitputtingsslag.