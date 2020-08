Na voorstelling nieuw Clubstadion: wat met Cercle Brugge?

Brugs burgemeester Dirk De fauw reageerde gisteren enthousiast op het voorlopige voorstel van Club Brugge. Tegelijk wees hij op de link ervan met het stadioproject va Cercle Brugge. "Cercle Brugge wordt nu geïnformeerd over de plannen van Club Brugge. De Stad zal, zoals dat tot op vandaag met alle partijen het geval is, verder met beide voetbalploegen gesprekken voeren om tot een goede afstemming te komen."

Eind september

Volgens De fauw zal Cercle nooit zonder stadion vallen. Voor meer duidelijkheid is het weliswaar wachten op het arrest van de Raad van State dat een definitieve uitspraak doet over beroepen tegen de ruimtelijke bestemming van de site Blankenbergse Steenweg. De laatste pleidooien in de lopende procedure vinden begin september plaats, waardoor de hoop toeneemt dat tegen eind september duidelijkheid zal verschaft worden door de Raad van State. "Dat zal dan opnieuw een volgende noodzakelijke stap zijn richting totaaloplossing voor beide ploegen," klinkt het bij De fauw.

Gelijke ondersteuning

Blauwzwart zelf reageerde via een officiële mededeling op zijn website. Het benadrukt dat het een gelijke behandeling wil van Stad Brugge voor beide stadiondossier. "Cercle Brugge zal constructief blijven meewerken, maar uiteraard dient dit gepaard te gaan met de nodige garanties, zowel om haar eigen definitieve project te kunnen concretiseren als in de tussentijd haar activiteiten ongestoord te kunnen verderzetten, dit zowel voor het eerste elftal, de beloftenploeg als de Brugse jeugd. We hopen om dit najaar tot concrete beslissingen met de nodige garanties te kunnen komen.

Nooit zonder stadion

"Moest het Jan Breydelstadion afgebroken worden voor Cercle een nieuwe thuisbasis heeft, kan de ploeg tijdelijk in het nieuwe stadion van Club Brugge spelen", aldus de burgemeester gisterenavond. Verder riep hij buurtbewoners op om zeker gebruik te maken van de mogelijkheid om individueel de plannen te gaan bekijken en opmerkingen en suggesties te geven.

