Na zes jaar opnieuw een Hoppestoet

Het werd een kleurrijk spektakel, waarbij 1.300 figuranten het verhaal van de hop vertelden, van teelt tot verwerking van de producten. Jean-Marie Tahon, regisseur: "In het begin hadden we nog wel een beetje moeite om bepaalde groepen in te vullen, vooral bij de kindergroepen omdat ze niet wisten wat het was. Normaal is het om de drie jaar. Dan hebben ze een broer of zus die al eens mee deed. Maar veel kinderen wisten dit jaar totaal niet wat het was."

De hele geschiedenis van de hop kwam weer tot leven: de plukkers, de verwerking, de vijanden, de bladluizen en de rode spinnen. En uiteindelijk kwamen ook de typische streekproducten aan bod die met hop gemaakt zijn.