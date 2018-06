Na zomer start aanleg ontsluitingsweg Clarebout Potatoes

Het gaat om een tweevaksweg van ongeveer 650 meter die begint buiten de dorpskern aan de Seulestraat, de Heirweg kruist en een nieuwe ingang van het bedrijf bereikt aan de Korte Mooiaardstraat.

Wieland De Meyer: “Zwaar verkeerd wordt gehalveerd”

"De bouwvergunning en het wegentracé zijn goedgekeurd", zegt Wieland De Meyer, schepen van Ruimtelijke Ordening voor Gemeentebelangen in Heuvelland. "We hopen om na het bouwverlof van deze zomer te starten met de werken.”

De nieuwe weg zal het zwaar verkeer weghalen uit de schoolomgeving in de Seulestraat en Dranouterstraat. “In de Heirweg wordt het zwaar verkeer gehalveerd en in de dorpskern zal er tot 15% minder zwaar verkeer rijden. De weg wordt aangelegd op gronden aangekocht door Clarebout en op kosten van het bedrijf. Daarna wordt de straat kosteloos overgedragen aan de gemeente. De naam zullen we niet zoeken tussen de frieten en de patatten, maar in de lokale geschiedenis”, besluit De Meyer.