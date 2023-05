Na zware val werken vrienden en familie huis af van dakwerker Hans

Gebroken ribben en wervels + verbrijzelde enkels

Hans en zijn collega waren op donderdag 13 april aan het werk op de historische site van Dheerlijkhede van Deefakker in Ingelmunster. Vroeg in de ochtend verloor Hans zijn evenwicht en viel hij 8 meter naar beneden. De Izegemnaar hield daar negen gebroken ribben, gebroken wervels in de nek en rug en twee verbrijzelde enkels aan over. Hoe dit kon gebeuren weet Hans zelf niet meer. Hans werd met spoed overgebracht naar het AZ Delta. Na zes dagen werd hij overgebracht naar het gespecialiseerde revalidatiecentrum in het UZ Gent.

Golf van solidariteit

Dakwerker Hans woont samen met zijn vrouw en hun dochtertje langs de Meensesteenweg. De vrouw van Hans baat er een kapperszaak uit. Het koppel zat midden in de verbouwingen toen het noodlot toesloeg. Gelukkig zetten familie en vrienden alles op alles om het getroffen koppel te helpen. Ook de collega's van de kapperszaak nemen shifts over en klanten verplaatsen met alle begrip hun afspraak. Hans en Elena zijn iedereen enorm dankbaar voor alle hulp in deze moeilijke periode.

Zware revalidatie

Hans heeft nog een lange weg te gaan vooraleer hij weer de oude zal zijn. Door zijn zware kwetsuren mag hij acht weken niet op zijn voeten steunen. Hij draagt ook een korset door de breuken in zijn rug en nek. Maar het gevoel in zijn benen komt stilaan terug. De volgende uitdaging is opnieuw leren stappen.