Naakte reus kan kleurtje krijgen: hij verhuist naar Spanje

Het startbedrag lag op 10.000 euro. Het eindbedrag ligt dus echt wel een pak hoger. De eigenaar verkocht Polyphemus, zo heet de cycloop eigenlijk, omdat hij met zijn bedrijf is gestopt, en binnenkort verhuist.

De prijs ging op het eind nog fel de hoogte in. Even voor 17u lag het bod op Polyphemus op 15.000 euro. Net voor 19u was hij al 20.011 euro waard. En daar kwamen dus nog enkele duizenden euro's bij. Het gaat om een replica van de originele Reus, die brandde enkele jaren geleden af.

De nieuwe eigenaar heeft nu tot 25 februari de tijd om zijn Cycloop op te halen. De naakte reus zal zich in het zonnige Spanje flink moeten insmeren, of toch zeker bepaalde lichaamsdelen...

BEKIJK HIER DE REPORTAGE OP DE KIJKDAG: