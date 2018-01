Naaktfoto's in ruil voor vechtfilmpjes in Brugge

De initiatiefnemer roept ook op om vechtfilmpjes te posten en gooide ook al een naaktfoto online, die intussen verwijderd is. De politie start een onderzoek.

De nieuwe Instagramaccount is drie dagen actief en telt al meer dan 400 volgers, onder wie enkele leden van de beruchte meisjesbende de Zehbi’s. Die zorgde begin dit schooljaar voor heel wat ophef met haar vechtfilmpjes. De bendeleidster moest zelfs even naar een gesloten instelling. Ook nu start de politie een onderzoek om uit te vlooien wie er achter de nieuwe account schuilgaat. Op de account staan vooral oude filmpjes. Een foto van een meisje met ontblote borsten, waarbij in ruil voor nieuwe vechtfilmpjes de identiteit wordt bekendgemaakt, is intussen weggehaald.