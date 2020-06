Naam Hendrik Wallijn gezuiverd

Dat werd nochtans anders beweerd in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De zaak belandde voor de rechter en die noemt Hendrik Wallijn nu "onheus behandeld".

Na een breuk binnen de partij richtten Hendrik Wallijn en zijn vrouw een eigen partij op in de aanloop naar de verkiezingen: Oostende Koningin. N-VA Oostende zei daarop in het FOCUS-nieuws dat Wallijn nog een som geld uit de partijkas had meegenomen, en diende klacht in. Daar is nu een uitspraak op gekomen. De rechter volgt Wallijn en noemt hem bovendien onheus behandeld.

Hendrik Wallijn - Voormalig voorzitter N-VA Oostende: "Dat is een lijdensweg geweest van twee jaar. Ik ben de rechtbank en de gerechtelijke politie zeer dankbaar. Die hebben dat allemaal uitgevlooid. Ze hebben gezegd dat hier helemaal niets van aan is. Ze zeggen nu dat hier duidelijk een lasterlijke aangifte geweest is en dat er laster en eerroof is gepleegd."