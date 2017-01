Een bijzondere vondst op het strand in Zeeland, bij onze Noorderburen. Daar is een houten naambordje aangespoeld van de vissersboot Asannat uit Zeebrugge.

Die is op 27 december vorig jaar voor de Engelse kust gezonken. Een visser overleed, een tweede kon gered worden, een derde opvarende is nog altijd vermist.

Het was Trudie Westdorp, een Nederlandse vrouw die op het strand van Oostkapelle het bordje vond. Ze wilde het graag zelf aan de reder teruggeven. Willy Versluys ging graag op die uitnodiging in. Maar hij kreeg bij de overhandiging wel een krop in de keel.