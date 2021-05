Naar rechtbank wegens te hard water

Een groep van ruim 300 bewoners in Bredene overweegt naar de rechter te stappen om dat het water dat ze van hun watermaatschappij krijgen te hard is.

De kustgemeente kampt inderdaad met vrij hoge cijfers qua kalk in het water. Ze nemen advocaat Johan Vande Lanotte in de arm, maar die zou het liefst een proces tegen de Watergroep vermijden. "Wat we nu doen is gewoon een poging doen om met de maatschappij tot een overeenkomst te komen. Een proces is nooit de beste oplossing, dus we willen liever een oplossing in der minne om uit de nood geholpen te worden.... Het is een vervelend probleem dat elk jaar terugkomt. het gaat om toestellen die altijd maar stuk gaan en dat weegt op het gezinsbudget."

Bredene kent vrij hoge kalkconcentraties of anders gezegd zeer hard leidingwater. In de buurgemeenten als Oostende is er ander water. Het dispuut tussen de bewoners en de Watergroep is een primeur. De bewoners willen de watermaatschappij dwingen een oplossing te zoeken. Eventueel kan een zuivering vooraf soelaas bieden.