Naar VS uitgeweken West-Vlaming schrijft boek over WO II

Hij maakte als kind de Tweede Wereldoorlog mee in het kapsalon van zijn ouders in Torhout. Die herinneringen vormen de basis van zijn roman. De auteur woont en werkt intussen al jaren in de Verenigde Staten. Maar voor de voorstelling van zijn eerste Nederlandstalige roman is hij naar zijn geboortestad afgezakt.

Jeff Goethals : “Ik was zeven als de oorlog eindigde maar de meeste herinneringen komen van mijn vader, die eigenlijk een grote verteller was. En tijdens mijn jeugd veel verhalen vertelde in het salon. Ik stond te luisteren in of naast het salon. Ik heb beslist om de vertellingen van toen neer te schrijven en zo is het boek eigenlijk geboren.”

"De Barbier is een subtiel portret van een stad onder Duitse bezetting. Het is het verhaal over doodgewone mensen in uitzonderlijke omstandigheden," zegt uitgever Houtekiet.