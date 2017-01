Nabestaanden zitten met twijfels over ex-diaken

Hij bekende tien moorden te hebben gepleegd in een ziekenhuis in Menen, van de jaren 80 tot in 2011. Maar volgens het gerecht heeft de man veel meer hoogbejaarde slachtoffers gedood. De diaken hield namelijk een lijstje met 49 namen bij. De kinderen wiens ouders op die lijst staan, zitten nu met veel vragen en hopen dat de diaken op zijn proces een eerlijk antwoord zal geven.

Vragen

Alfons Vandewynckele uit Menen bijvoorbeeld verloor zijn moeder in 1995. Marie-Louise Van Heule was dan 89. "Mijn moeder was levenslustig en sociaal, zo ziek leek ze toen niet" denkt Alfons nu. Ook Gilbert Defever uit Menen zit met dezelfde twijfel. Zijn moeder stierf in 93 aan maagkanker. Nog nooit had ze geklaagd en 14 dagen na de opname in het ziekenhuis was ze dood. Ook zij staat op het lijstje van de ex-diaken.