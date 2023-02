Nachttreinen van en naar WECANDANCE in augustus

Voor het eerst zullen nachttreinen rijden van en naar Brugge tijdens het festival WECANDANCE in Zeebrugge. Het festival tijdens de eerste twee weekends in augustus verwacht dit jaar meer dan 15.000 bezoekers per dag.

Voor het eerst sinds 2013 zet WECANDANCE voor de tiende editie nachttreinen in, van Brugge naar Zeebrugge en terug. "Door nachttreinen in te leggen hopen we bezoekers van buiten Brugge de mogelijkheid te geven de prachtige regio ook voor én na ons festival verder te kunnen ontdekken. De band met de lokale horeca, ondernemers en bevolking is een van de belangrijkste bestaansredenen van ons festival", zegt oprichter Bart Roman.

Een ticket bij de NMBS is te koop vanaf 19 juli voor 13 euro.

Verdubbeld aantal bezoekers

Vorig jaar verdubbelde het aantal bezoekers en daarmee ook de vraag om, na het festival, in Brugge te geraken met het openbaar vervoer. "We zijn erg trots om al tien jaar een festival als WECANDANCE te mogen verwelkomen op ons strand in Zeebrugge. Ieder jaar trekt het festival nieuwe, jonge, bezoekers naar onze regio", zegt burgemeester Dirk De fauw.

Na de uitverkochte editie in 2022 is de organisatie klaar om opnieuw duizenden bezoekers te verwelkomen op 5, 6, 12 en 13 augustus.

Op 9 februari kondigt het festival zijn thema en de eerste namen aan.