Nachtvorst mogelijk erkend als ramp

Dat laat de Boerenbond weten in een mededeling. Het koude weer die nacht had vooral gevolgen voor de telers van appelen, kersen en peren. De Boerenbond vroeg eerder Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) te onderzoeken of de vorstschade in aanmerking kon komen als landbouwramp. Schauvliege laat nu weten dat het KMI de vorst die nacht bestempelt als "uitzonderlijk": een eerste stap in de erkenning als landbouwramp.

Appelen, peren en kersen

De minister start nu de procedure voor het landbouwrampenfonds. Uit de bevraging van Boerenbond en pcfruit bleek dat hun leden-fruittelers schatten dat 78 pct van de appelen, 82 pct van de kersen en 63 pct van de peren getroffen werden. Ook de boomkwekers meldden zware vorstschade aan verkoopsklare planten. Daarnaast hadden de vollegrondsaardbeien te lijden onder de vorstnacht. "Het advies van het KMI dat de vorst als een uitzonderlijk weersfenomeen bestempelt, is een eerste belangrijke stap in de erkenning als landbouwramp. Wij vragen nu aan de minister om snel werk te maken van de volgende stappen in de erkenning zodat er voor onze fruit- en siertelers vlug duidelijkheid komt", aldus nog de Boerenbond