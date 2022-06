Nadine Deetens Belgisch kampioene garnaalpellen

De 63-jarige Nadine Deetens uit Zwankendamme bij Zeebrugge mag zich de eerste Belgisch kampioene garnaalpellen noemen. In Oostduinkerke was ze de snelste uit tachtig deelnemers.

Tijdens de garnaalfeesten in Oostduinkerke vond de eerste editie van het Belgisch kampioenschap garnaalpellen plaats. Het initiatief komt van de Koninklijke Orde van de Paardevisser. De opdracht luidt: zoveel mogelijk van de kleine zeedieren pellen in tien minuten tijd.

De West-Vlaamse Nadine Deetens pelde 100 gram grijze Noordzeegarnalen voordat de klok afliep. Ze troefde daarmee drievoudig wereldkampioene Katty Vanmassenhove uit Wenduine af. Dat wereldkampioenschap bestaat wel al lang, al 15 jaar over de grens in het Noord-Franse Leffrinckoucke.

Wat is het geheim van de kersverse laureate? “Kalm blijven”, zegt Nadine. Ze pelt al sinds haar kindertijd en bolwerkt soms 50 kg per week. “Ik had niet gedacht te winnen van de wereldkampioene”, vertelt ze. “Maar ik ben heel trots op mezelf.”

De jongste deelnemer op het BK, Tibe De Pelecyn, was trouwens nog maar 12 jaar.