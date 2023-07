Nadine Deetens is wereldkampioene garnaalpellen

Nadine Deetens, afkomstig uit Brugge is wereldkampioene garnaalpellen. Ook plaats twee en drie zijn voor West-Vlamingen.

In het Frans Leffrinckoucke is Nadine Deetens uit Brugge voor het tweede jaar op rij wereldkampioene garnaalpellen. In tien minuten pelde ze maar liefst 100 gram garnalen.