Nat en opnieuw veel wind

Er is opnieuw veel wind en het wordt weer erg zacht met maxima rond 12 graden. Vandaag zit de regen daarbij vooral in de loop van de latere namiddag en is het in de ochtend eerst droog. Het waait nog steeds stevig uit het zuidwesten bij maxima rond 12 graden.

Vanavond en vannacht is het dan droog, maar bewolkt. Het koelt amper af met minima rond 10 graden.

Morgen zit de regen dan vooral in de ochtend, terwijl het dan in de middag droger wordt. Het blijft erg zacht met maxima rond 12 graden bij een nog altijd zuidwestelijke wind.

Ook het komende weekeind dient zich nu al nat, winderig en wisselvallig aan met perioden van regen en/of buien. Het blijft zacht.