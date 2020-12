Natalia en Axelle Red zijn de eerste namen van ‘A symphonic Evening with’. Dat is komende zomer in de Pop-Up Arena.

De symfonische concerten zijn een een verlengstuk van de winterse Night of the Proms in het Sportpaleis in Antwerpen. In Middelkerke zullen twintig muzikanten van Antwerp Philharmonic Orchestra de artiesten begeleiden.



“Elke artiest stelt zelf het orkest samen en kan op die manier de klankkleur van de songs zelf bepalen,” zegt initiatiefnemer Jan Vereecke.