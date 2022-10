Natascha wordt verwend door borstkankerorganisatie Think Pink

Natascha kreeg vorige maand pas te horen dat ze borstkanker heeft. Rusten is belangrijk nu: een dagje hulp in het huishouden én een brunch deden dan ook deugd. Natascha Haesaert: "Ik ben intussen geopereerd. Ik weet pas volgende week of ik chemotherapie moet krijgen of niet. Dit is nu een heel moeilijke periode, omdat ik nog niet weet wat er komt. Sowieso is dat een trein die vertrokken is, en je zit er op. Je moet mee."

Think Pink werkt voor deze verwenactie samen met Whirlpool. De huishoudtruck van Whirlpool trekt tot en met zaterdag door Vlaanderen om Think Pink én borstkankerpatiënten te steunen. Natascha is één van de vier borstkankerpatiënten die via de online wedstrijd ‘Think Relax, Support Pink’ geselecteerd werd.

Schiet zelf in actie

Think Pink wil met de actie mensen ook aansporen om effectief een handje toe te steken. Veel kankerpatiënten vragen niet snel zelf om hulp, dus je onderneemt best zelf actie. Mieke Deprez, Think Pink: "Ken je iemand in je omgeving die kampt met borstkanker of een andere ziekte, probeer dan de mensen te steunen, op gelijk welke manier. Door een babbel, ook door heel praktische dingen. Helpen helpen met de boodschappen, helpen in het huishouden. Dus doe iets, kom in actie."

Gezonde voeding, maaltijden om in te vriezen

De vier gezinnen krijgen niet alleen poetshulp maar ook een gezonde brunch, bereid door Laura Verhulst, alias Madam Bakster. haar echtegenoot overleed vorig jaar aan kanker en ze weet waarover ze spreekt. Laura: “Ik ervoer zelf vanop de eerste rij als mantelzorger hoe heftig het kankertraject is. Het was dus oprecht een plezier om Natascha vandaag te kunnen helpen. Ik heb dan ook geen seconde getwijfeld toen Whirlpool mij contacteerde. Ik koos voor proteïnerijke gerechten met een lage hoeveelheid suikers. Bovendien zijn de gerechten ook invriesbaar. Zo kunnen patiënten aan familieleden vragen om de gerechten zelf te bereiden, dat scheelt meteen weer tijd en energie zodat ze zich volop kunnen focussen op de intense behandelingen."

Morgen is het de dag tegen kanker. Think Pink doet het hele jaar sensibiliseringsacties, helpt patiënten en ondersteunt ook wetenschappelijk onderzoek tegen kanker.