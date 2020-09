Nathalie Muylle (CD&V) niet langer minister

De Roeselaarse Nathalie Muylle krijgt, bijna dag op dag één jaar na haar aanstelling als Minister van Werk, geen plaats in de nieuwe Vivaldiregering. Dat is ons bevestigd door bronnen binnen CD&V. Voorzitter Joachim Coens maakt werk van verjonging en kiest de Oost-Vlaming Vincent Van...

Op 2 oktober 2019 nam Nathalie Muylle op het departement Werk het stokje over van Wouter Beke, die naar de Vlaamse regering trok om er Minister van Welzijn te worden. Muylle leverde in een erg moeilijke corona-periode goed werk af en liep binnen de regering Wilmès vrij vaak in de schijnwerpers. Maar dat krijgt geen verlengstuk. Ze is er - op één dag na - een jaar minister geweest. In de Vivaldiregering komt zij niet terug.

CD&V heeft in West-Vlaanderen al Hilde Crevits in de Vlaamse regering en ook de voorzitter komt uit onze provincie. Maar het zal vooral het aspect verjonging en vernieuwing zijn dat meegespeeld heeft bij voorzitter Coens. Vandaar de keuze voor de Oost-Vlaming Vincent Van Peteghem, die meteen het gezicht van CD&V wordt in de nieuwe regering. Hij wordt Vice-Premier en Minister van Financiën, meldt De Tijd.

Exit Bercy Slegers

Nathalie Muylle neemt zo opnieuw haar zitje in in het federale parlement. En ook dat heeft z'n gevolgen, met name voor Bercy Slegers uit Wervik. ZIj moet, na een jaar, opnieuw het parlement verlaten.