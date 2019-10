Nathalie Muylle volgt Wouter Beke op als Federaal Minister

Wouter Beke heeft vandaag de eed afgelegd als de nieuwe Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in de Vlaamse Regering. Nathalie Muylle zal Wouter Beke vervangen als Federaal minister van Werk, Economie en Consumenten in de regering in lopende zaken.

De 50-jarige Nathalie Muylle komt uit Roeselare, waar ze al ruim zeven jaar schepen is. In 2004 kwam ze voor het eerst in de Kamer. Ze volgde toen Yves Leterme op die Vlaams minister-president werd. Bij latere verkiezingen werd ze telkens opnieuw verkozen. Muylle werkte in de Kamer vooral rond volksgezondheid. Ze zette mee haar schouders onder het rookverbod in de horeca. Met de huidige minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) botste Muylle enkele jaren geleden over het alcoholplan. Minister De Block wou niet weten van beperkingen in de verkoop van alcohol in nachtwinkels en tankstations, Muylle vond dit onverantwoord. Muylle maakte ook deel van de zogenoemde groep van "twaalf apostelen", die de CD&V moest doorlichten na het slechte verkiezingsresultaat van mei.