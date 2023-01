Nationaal ijsberen zwemfeest in Brugge

Het is traditie bij het begin van een nieuw jaar: in Brugge duikt dan een honderdtal ijsberen in de Sint-Pietersplas.

En het mag dan wel een zachte winter zijn, met een koude noorderwind en zwemwater van twee graden blijft het iets voor de durvers. Zoals de familie Moelaert; zij doken vanmorgen met hun vijven de Sint-Pietersplas in.

Opa Franky leidt de berendans. Dat is een verplicht nummer voor je als ijsbeer het koude water induikt. Winterzwemmen is voor Franky een kort en krachtig familiefeest.

Het Brugse IJsberen zwemfeest maakt deel uit van de nationale competitie winterzwemmen in open water. Door het hele jaar te zwemmen in de buitenlucht wen je ook aan de lagere watertemperatuur. De wedstrijden starten in oktober. De afsluiter is eind maart in Hoei met de oversteek van de Maas. Intussen heeft Wouter zijn zwemproef afgewerkt. Hij is de kleinzoon van Franky, opa kan fier zijn.