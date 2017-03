Nationale Bank in Kortrijk sluit

Bij de sluiting zijn 58 personen betrokken, die naar de hoofdzetel zullen worden overgeplaatst. De sluitingen zijn het directe gevolg van de inkrimping van de activiteiten in de provincie, met name op het gebied van de bankbiljettenverwerking. Deze markt is ingrijpend veranderd sinds de invoering van de euro, in 2002, een jaar waarin de Bank nog 12 vestigingen telde.

Het gebouw in Kortrijk zou worden behouden – zonder personeel – als noodvoorziening voor geldtransporteurs, in geval de hoofdzetel onbeschikbaar zou zijn.