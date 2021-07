Nationale Dag van Rouw: "Als brandweer doen we alles om mensen te helpen"

Brandweer Westhoek telt maar liefst 600 vrijwilligers die beschikbaar zijn om te gaan helpen aan de andere kant van het land. Na de minuut stilte kwamen de verhalen boven. Ivo ging helpen in Tienen in Vlaams-Brabant. Zijn opdracht was duidelijk. "Hoofdzakelijk kelders leegpompen. Dat was de vrijdagmorgen rond 9u en we zijn dan de zaterdagnacht teruggekeerd om halftwee. De kelders werden leeggepompt maar stroomden doorheen de muren opnieuw vol. Het was dweilen met de kraan open." Thomas trok naar Verviers, wat hij daar zag zal hem altijd bijblijven. "Vooral het leed van die mensen, ze hebben niks meer. Maar als brandweer zijn we één familie. We doen alles om mensen te helpen gelijk waar in de wereld eigenlijk. Ik denk dat we allemaal voor hetzelfde getekend hebben."

