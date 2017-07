De nationale feestdag wordt niet alleen in Brussel gevierd. Ook Café Leopold in Oostende viert 21 juli als een echt feest.

186 jaar geleden legde Leopold I de eed af als eerste koning van België. In café Leopold in Oostende wordt dat vanavond uitbundig gevierd. Het cafeetje op de dijk is waarschijnlijk het meest koningsgezinde café van de provincie. Aan de muren is geen vierkante centimeter waar geen beeltenis hangt van een of ander lid van de koninklijke familie.

Voor cafébaas Benjamin is de monarchie niet enkel romantiek en geschiedenis, maar speelt ze ook vandaag nog een belangrijke rol.