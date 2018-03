Nationale Pyjamadag zet Bednet in de kijker

In 2017 namen meer dan duizend scholen deel aan de pyjamadag. Voor dit jaar staat de teller intussen op meer dan 1.400.

Crevits geeft goede voorbeeld

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits gaf gisteravond alvast het goede voorbeeld en gaf in een onesie les aan een 80-tal kinderen in het Sint-Jozefsinstituut in Torhout. Zo wil Crevits het belang van de pyjamadag onderstrepen. "Bednet wil dit jaar duizend Vlaamse kinderen helpen", zegt ze. "Dat kan alleen als iedereen de weg naar Bednet vindt. Pyjamadag is een ideaal initiatief om ouders en scholen te sensibliseren."

Sarah volgt thuis les

De Vrije Basisschool Sint-Pieter in Izegem is één van de 400 West-Vlaamse scholen die hieraan meewerken. De leerlingen volgen de lessen in pyama en zetten zo Bednet in de kijker. Dankzij deze organisatie kunnen langdurig zieke kinderen samen met hun klas de lessen blijven volgen via een webcam. Zoals bednetter Sarah Lefevre uit Ingelmunster. Zij zit in het eerste leerjaar in Sint-Pieter.