Nationale Veiligheidsraad verlengt maatregelen tot 19 april

Premier Wilmes begon de persconferentie met een verwijzing naar het medisch bilan. 3042 mensen in het ziekenhuis, dat is al heel wat. De Premier bracht haar medeleven over aan de mensen die onlangs een familielid, vriend of kennis verloren.

Dankwoord aan gezondheidspersoneel

De Premier bedankt ook alle Belgen die enorme inspanningen doen om de maatregelen na te leven. Door thuis te blijven, door te aanvaarden dat het tijdelijk onmogelijk is om samen te komen met familie en vrienden, of door zo min mogelijk verplaatsingen te maken. Een dankwoord gaat ook erg uitdrukkelijk naar het verpleegkundig personeel. Zij leveren een enorme inspanning. De overheid wil ook hun veiligheid voorop zetten. Ook iedereen die blijft werken en zo zijn best doet om de economie te blijven doen draaien, kreeg een woord van dank.

De inspanning is pas begonnen. Maatregelen tot 19 april

Er is een vertraging in de grote toename van het virus. Dat is het goede nieuws. Maar de epidemie is absoluut niet helemaal onder controle, dat is te vroeg. De inspanning is pas begonnen. Daarom worden de maatregelen verlengd tot en met 19 april. Nadien kunnen ze opnieuw twee weken verlengd worden tot en met 2 mei.

Burgers moeten zoveel als mogelijk thuis blijven . Er is hier geen verstrenging, maar ook geen verslapping van de maatregelen mogelijk. Verplaatsing naar dokter of boodschappen blijven mogelijk. Telewerken moet zoveel als mogelijk de regel zijn.

Bij activiteiten buiten, benadrukt de Premier dat de mensen buiten moeten in beweging blijven, en niet in parken gaan samenzitten. Wie dat wel doet, of onnodig naar zee of de Ardennen trekt, zal beboet worden. Het respecteren van de regels is fundamenteel. iedereen moet het spel serieus spelen. Hier is heel veel over gesproken, benadrukt de Premier. "Beperk dus je buitenactiviteit tot de tijd die je nodig hebt om te fietsen of te joggen, en ga dan weer naar binnen. We willen niet dat onze wetenschappers ons straks aanraden om scherpere maatregelen te nemen," benadrukt de Premier.

Er komt dan ook een systeem van onmiddellijke inning. ook al zondigt enkel een minderheid van de bevolking tegen de regels. Lockdownpartys blijven organiseren, heeft enorme gevolgen voor de gezondheid en die van anderen.

Ook jongeren liggen nu al op intensieve zorgen. De Premier benadrukt dat ook zij de regels moeten volgen. Ze mogen zich niet onaantastbaar voelen.

Voor bedrijven blijft telewerken verplicht voor alle niet-essentiële bedrijven. Enkel wanneer het niet anders kan (zoals in de bouwsector) is een verplaatsing toegelaten. Maar dan enkel als alle maatregelen naar veilige afstand gerespecteerd worden. Bij overtreding, worden die bedrijven gesloten.

Voor de scholen moet de opvang van kinderen verzekerd worden, ook tijdens de paasvakantie. Enkel als dat echt onmogelijk is, kan een andere vorm van kinderopvang.

Over de zomerfestivals is nog niets beslist. daarvoor is het nog te vroeg.

