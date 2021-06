"Natuur draagt bij tot geluk"

Ze vinden ook dat er voldoende groen is in de gemeente. Ook Georges Pollentier van Natuurpunt Ruidenberg is een gelukkig man. We trekken met hem naar het natuurgebied De Swal waar 1.500 gevlekte orchideeën in bloei staan.

“Ik zou toch 90 procent geven voor Koekelare. Omwille van het feit dat het beleid open staat, je wordt overal gehoord. Er zijn feestzalen, er is een grote infrastructuur voor sport. Er is krachtbal, voetbal enzovoort. Dan is er ook een prachtige feestzaal, polyvalent. En de natuur erbij. Alles te samen is dat zeker een topper. Ik jeun me hier en de mensen kennen mekaar, dat is ook belangrijk.”

Natuurpunt beheert De Swal, een klein stukje natuur sedert 1992. "Die orchideeën, die dragen ook bij tot mijn geluk. Dat is nog een extraatje, dat is een super extraatje. Als je hier komt zit je als het ware in een soort paradijs." Na enkele jaren doken de koekoeksbloem op, de ratelaar en de gevlekte orchis. Dit jaar is het aantal orchideeën verdubbeld in vergelijking met vorig jaar. Er bloeien er wel 1.500. Zaterdag geeft de gemeente Koekelare De Swal alvast in erfpacht aan Natuurpunt zodat de toekomst van dit natuurgebied verzekerd is.

