Natuur in Schuddebeurze wordt hersteld

De Vlaamse Landmaatschappij heeft een plan opgemaakt om het in zijn natuurlijke staat te herstellen. Het gaat om een oud stukje duinengordel met een bijzondere fauna en flora. De haspeldoorn bijvoorbeeld staat symbool voor de kwetsbare natuur in de Schuddebeurze. Samen met de struikheide gaat het om een begroeiing die typisch is voor deze oude duinen. De unieke vegetatie heeft alles te maken met de kalkarme bodem. Maar de Schuddebeurze staat onder hoge druk. Er moeten heel wat werken gebeuren om de natuur op een stuk van 40 ha te redden.

Els Ameloot (Vlaamse Landmaatschappij): “Aan een van de vijvers werd in het verleden vaak gesluikstort. Dat hebben we kunnen vaststellen in ons onderzoek. Er ligt nu nog zeker materiaal zoals plastiek en asbest. Dat willen we allemaal opruimen.”

Oorlogsverleden

Schuddebeurze heeft met zijn vele bunkers ook een oorlogsverleden. Om die bunkers te beschermen tegen de tand des tijds zijn consolidatiewerken voorzien zoals herstel van metselwerk en het plaatsen van deuren om vandalisme tegen te gaan.

Nog tot 13 februari loopt het openbaar onderzoek. Tot dan kan je bezwaren of vragen indienen in verband met het Schuddebeurzeproject. De Vlaamse Landmaatschappij wil in 2020 met de werken starten. Het gaat om een investering van 2,2 miljoen euro.