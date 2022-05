In Veurne is het natuurgebied op de oude site van de Suikerfabriek volledig klaar. Het gaat om een bijzonder stukje groen met vooral open water en moerasgebied waar de natuur alle kansen krijgt.

In totaal neemt de site 45 hectare in, waarvan een deel industrie, een derde wooncomplex en 15 hectare groen. In natuurdomein Suikerwater is er plek om te wandelen, fietsen en vogels te spotten.