Natuurgebied Vorte Bossen wordt groter

Het natuurgebied Vorte Bossen in Ruiselede breidt uit.

De Vorte Bossen liggen op de grens van Doomkerke en Kruiskerke. Het natuurgebied is bijna 50 ha groot en ligt in de vallei van de Wantebeek. Natuurpunt De Torenvalk staat in voor het beheer ervan.

Begin dit jaar kon het natuurgebied worden uitgebreid door aankoop van een 2,3 ha groot akkerland ter hoogte van het dorp Kruiskerke. Het perceel paalt aan de Wantebeek en wordt omringd door knotbomenrijke graslanden. Dit deel komt jaarlijks meermaals onder water te staan. De overstroombare vallei buffert en beschermt bebouwing en lager gelegen landbouwland tegen wateroverlast. In het najaar zullen vrijwilligers van Natuurpunt De Torenvalk de akker bebossen. In samenwerking met het Regionaal Landschap zal ook een bospoel voor de vinpootsalamander worden aangelegd en het historisch grachtenpatroon hersteld.

Om dat te doen start Natuurpunt De Torenvalk een grote fondsenwerving. Alle info vind je op www.detorenvalk.be