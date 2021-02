Natuurpunt en Wevelgem ontwikkelen meer natuur

Het gaat om gronden die hoofdzakelijk ingekleurd staan als natuurgebied, maar als landbouwgrond gebruikt werden. Bij de historische aankoop staat natuurontwikkeling in de Wevelgemse Leievallei voorop. De percelen liggen in de omgeving van de kloosterhoeve Guldenbergabdij in Wevelgem. De kostprijs bedraagt 750.000 euro.

De weilanden zijn deel van het historische meersen- en overstromingsgebied van de Leievallei. Natuurpunt Wevelgem heeft grootse plannen met het gebied vlakbij het centrum. De gemeente Wevelgem hoest 280.000 euro op en is daarmee volgens Natuurpunt een voorbeeld in Vlaanderen.