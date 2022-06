Natuurpunt start project Educatief Natuurbeheer nu ook op in West-Vlaanderen

Natuurpunt start het project Educatief Natuurbeheer nu ook op in West-Vlaanderen. Het project dat kinderen in contact laat komen met natuurbeheer en -beleving, loopt al 25 jaar in Vlaams-Brabant en 20 jaar in Limburg.

Leerlingen van de vrije basisschool OLVC Vivenkapelle in Damme geven de aftrap van het project. Samen met natuurgidsen van Natuurpunt gaan ze aan de slag in een nieuw natuurgebied langs de "Vulle Voart" in Damme. Ze voeren er beheerwerken uit zoals hooien en maaisel afvoeren.

Gedeputeerde voor milieu, natuur en landschap Jurgen Vanlerberghe (Vooruit) komt de leerlingen helpen. "Met dit project brengen we op geheel unieke wijze kinderen in nauw contact met hun lokale natuur, ze krijgen inzicht in het concept biodiversiteit en ze mogen concreet aan de slag met de praktijk van soortenbescherming en natuurbeheer."

Plezier en ontdekking

Ook op andere terreinen in West-Vlaanderen gaat Educatief Natuurbeheer de komende jaren aan de slag. Er zullen allerlei beheerwerken uitgevoerd worden: maaisel opruimen op natte percelen, boomopslag verwijderen op heideterreinen, nieuwe bossen aanplanten of snoeihout hakselen of een takkenwal van maken. "Tijdens het beheer wordt er niet alleen veel gedaan voor de natuur in kwestie, de leerlingen leren ook hoe ze een taak efficiënt aanpakken, materiaal hanteren op een veilige wijze, ze leren over historische technieken, samenwerken en elkaars grenzen respecteren en er wordt tijd gemaakt voor plezier en ontdekking", zegt Liesbet Cleynhens van Natuurpunt.

"Onze ambitie is om zoveel mogelijk kinderen voor hun 12e verjaardag minstens één topervaring in de natuur te laten beleven", aldus Wim Slabbaert, bestuurder Natuurpunt Beheer.