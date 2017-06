Natuurpunt wil stofzuigers weg van het strand

Volgens Natuurpunt is de methode snel, maar niet effectief. "Naast het niet-afbreekbare afval verzamelt de machine ook een grote hoeveelheid zand en ander natuurlijk materiaal zoals schelpen, wieren en eikapsels", zegt de vereniging. Omdat de maasgrootte van de machine in de zomer kleiner is wordt meer natuurlijk materiaal opgeschept. Kleine plasticdeeltjes worden dan weer niet opgeschept en die blijven achter op het strand en belanden in de zee.

Handmatig reinigen

"Daarnaast wordt het bodemleven verstoord door met de machine over het strand te rijden", luidt het in een persbericht. "De machine maakt het zand ook losser, waardoor het gevoeliger is voor erosie en gemakkelijker weggevoerd wordt door de zee. Hierdoor moet het strand vaker worden opgespoten, wat de indirecte kost van mechanisch reinigen verhoogt. En omdat het zand en het afval weggevoerd en gescheiden moeten worden, lopen ook de transport- en verwerkingskosten hoog op. Ook de reinigingsmachine zelf, het onderhoud ervan en de brandstof zijn duur"; Natuurpunt pleit voor het handmatig opruimen van het zwerfvuil. "In dit geval worden de onderhouds- en brandstofkosten tot nul gereduceerd. Ook de verwerkingskosten zijn een stuk lager, omdat geen zand wordt verzameld. Al zijn er wel hogere personeelskosten aan verbonden".

"Ook de natuur heeft baat bij handmatige reiniging", zegt Natuurpunt. "Vogels, krabben en andere dieren vinden voedsel op het strand. Tot slot draagt manuele reiniging bij aan een betere kustverdediging. Zo kunnen er embryonale duinen langs de vloedlijn ontstaan, waar de natuurlijke aanspoelsels voedingsstoffen leveren voor pioniersplanten. Deze embryonale duinen houden het zand beter vast, ook tijdens stormweer".