Natuurtelweekend in Roeselare hoopt op minstens duizend verschillende soorten

Roeselare wil nagaan hoe het gesteld is met de biodiversiteit in de stad. Daarom organiseert ze dit weekend een duizend-soortendag. Experten gaan op zoek naar zo veel mogelijk verschillende dieren en planten. Ze hopen minstens duizend verschillende soorten fauna en flora te spotten.

Vrijwilligers van Natuurpunt en onderzoekers trekken tijdens het telweekend met hun verrekijker en vangnet in aanslag de stad in. Ze bestuderen parken, waterpartijen, bermen en andere plekken. De resultaten vormen een belangrijke aanvulling op de reeds bestaande databanken en leveren handige informatie op voor het biodiversiteitsplan van Roeselare.

Via www.westvlaamsehart.be/1000-soortendag kan je live meevolgen hoeveel soorten vogels, vlinders, kevers en planten al werden gespot. Het telweekend is een initiatief van de provincie West-Vlaanderen, Natuurpunt Mandelstreke, de stad Roeselare en Stadlandschap West-Vlaamse hart. Inwoners worden uitgenodigd om mee te tellen. Via de app ObsIdentify kan je meer dan 22.000 soorten herkennen. Die waarnemingen kan je registreren via de website.

De definitieve resultaten worden op woensdag 23 juni bekendgemaakt.