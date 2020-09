"Nauw contact met vijf personen buiten het gezin mogelijk"

Iedereen zal per maand nauw contact mogen hebben met maximaal vijf personen buiten het gezin, zegt premier Wilmès. Dat werd deze middag aangekondigd op de Nationale Veiligheidsraad.

De Veiligheidsraad wil inzetten op risicobeheer: "Hoe kunnen we terugkeren naar een normale situatie terwijl het coronavirus er nog altijd is? Het gaat om een visie op lange termijn", aldus eerste minister Wilmès.

Maximaal met vijf personen nauw contact

Je mag met maximaal vijf personen nauw contact hebben per maand. De veelbesproken bubbel van vijf wordt dus vervangen door een nieuw systeem waarbij iedereen afzonderlijk - dus niet langer per gezin - per maand nauw contact mag hebben met tot vijf mensen.

Wat verstaan we onder nauw contact?

Fysiek dicht zijn bij iemand die geen huisgenoot is

Voor langer dan 15 minuten

Zonder veilige afstand van anderhalve meter en zonder masker.

Daarnaast kan je iedereen zien wie je wil, zolang je afstand kan houden en het niet met meer dan 10 personen op dezelfde plaats zijn.

Mondmaskers niet meer verplicht

Vanaf 1 oktober is het niet langer verplicht om buiten een mondmasker te dragen, behalve op drukke plaatsen en op plaatsen waar de veiligheidsafstand van 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden. Het mondmasker blijft onverkort verplicht op het openbaar vervoer, in winkels en in bioscoopzalen.

Onderscheid voor bijeenkomsten

Als je zelf een evenement organiseert blijft het aantal gasten beperkt tot maximaal 10 (exclusief kinderen). Dat geldt ook voor bijeenkomsten op straat.

Professioneel georganiseerde evenement zijn onderworpen aan de regel van de horeca. Dansfeesten zijn jammergenoeg nog steeds altijd niet toegelaten. Voor evenementen met publiek blijft de limiet van 200 personen binnenshuis en 400 personen buitenshuis van kracht.