Nauwelijks overtreders aan de grens

Bedrijven zorgen er mee voor dat werknemers die tussen Frankrijk en België pendelen met al hun papieren in orde zijn. Vaste controles doet de politiezone niet, wel zijn er prikcontroles aan de grens en zetten patrouilles soms voertuigen met buitenlandse nummerplaten aan de kant.

Het is vandaag niet drukker aan grenspost Callicanes in Poperinge. Nooit eerder was er zo weinig verkeer tijdens de paasvakantie. In het begin was het voor de bestuurders die tussen Frankrijk en België pendelen wat wennen. Nu zijn de meeste in orde met hun papieren.

Enkelingen keren wel letterlijk hun kar als ze een politiecombi zien staan. Voor de rest is er weinig verboden coronatoerisme.