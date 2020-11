De Nederlandse autoriteiten zullen de komende dagen aan de grens postvatten om Belgische toeristen te ontraden om de grens over te steken om te gaan winkelen.

Dat schrijft Het Nieuwsblad. In Nederland zijn de meeste winkels open en dat nodigt uit, al worden niet-essentiële verplaatsingen en funshoppen afgeraden. De burgemeesters in Zeeuws-Vlaanderen zijn daar niet blij mee. De handelaars daarentegen verwelkomen de shoppende zuiderburen, want ook zij voelen al maanden de economische gevolgen van het coronavirus.