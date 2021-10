Nederlanders opgepakt op verdenking van mensensmokkel

In Kortrijk heeft de politie afgelopen dinsdag twee jonge Nederlanders gearresteerd. De politiezone Vlas vond materialen in hun voertuig die gebruikt worden in het kader van mensensmokkel.

Een 19-jarige man en een 20-jarige vrouw waren op pad met reddingsvesten en een buitenboordmotor. Omdat er aanwijzingen waren van het feit dat ze onderweg waren naar Frankrijk, besliste de onderzoeksrechter in Brugge om de twee Nederlanders aan te houden. Hun voertuig en materialen werden ook in beslag genomen.

Het team mensensmokkel van de Federale Gerechtelijke Politie neemt het onderzoek over. De raadkamer in Brugge besliste vrijdag om hun aanhouding met een maand te verlengen.

Het parket van West-Vlaanderen krijgt steeds meer te maken met deze problematiek: "Het zijn bijzonder drukke tijden voor het team mensensmokkel en tegelijkertijd wordt de Scheepvaartpolitie Kust dagdagelijks geconfronteerd met mensen die de haven binnendringen en transmigranten die worden aangetroffen in een bootje of in trailers. De inkt van de aanhoudingsmandaten is vaak nog maar net droog, of het team mensensmokkel van de Federale Gerechtelijke Politie van West-Vlaanderen wordt al naar een volgende vaststelling gestuurd om het strafonderzoek over te nemen."