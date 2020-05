Nederlanders verrast over opening Belgische grens voor shoppers, grens met Frankrijk blijft dicht

In Nederland wordt verrast gereageerd op de beslissing van de Belgische regering om winkelen over de grens weer toe te laten. "Belgen zijn goed in verrassingstactieken", zegt de burgemeester van Sluis op Twitter. De burgemeester van Hulst wil Belgen terugsturen als het te druk zou worden.

De grensburgemeesters zijn verrast, aldus de lokale Zeeuwse krant Provinciale Zeeuwse Courant. "Ik denk dat de Belgische burgemeesters net zo verrast waren, er is geen overleg over geweest", zegt burgemeester Marga Vermue van Sluis aan de krant. "We hadden dit natuurlijk liever van tevoren geweten om te kijken of we extra maatregelen moesten nemen of niet. Daar is het nu ontzettend kort dag voor." Jan-Frans Mulder van Hulst zit op dezelfde lijn. "Wij waren voorbereid op 8 juni, de datum die lang werd genoemd voor het heropenen van de grenzen", liet hij optekenen. "We zullen vanaf nu goed monitoren hoeveel Belgische auto's Hulst binnen willen komen via de bekendste toegangswegen, zoals aan de grens bij Kapellebrug. Als we zien dat het te druk wordt, zullen we toch Belgen gaan terugsturen."

Grens met Frankrijk blijft dicht

Eerder moest Buitenlandse Zaken al verduidelijken dat de nieuwe versoepeling - bezoeken van familie en winkelen in het buitenland - niet geldt voor Frankrijk. Daar zijn nog altijd enkel essentiële verplaatsingen toegestaan, en om de grens over te steken is een certificaat nodig. Eddy Lust, de burgemeester van grensstad Menen, reageert misnoegd op Facebook.