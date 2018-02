Nederlanders vinden Vlaamse kust spuuglelijk

"De Vlaamse kust is om te janken. Daar is geen beleid en zie, nu is het één grote boulevard", zei Bjorn van den Boom van natuurbeheerder Natuurmonumenten in 'De Volkskrant'. Afgelopen jaar bezocht een recordaantal buitenlanders Nederland. Van de ruim 17 miljoen zaten er ook twee miljoen Belgen. 15% van die bezoekers zakte in de eerste plaats af naar Nederland voor een kustuitstapje. "Voor de rust en het open karakter van de natuur", klinkt het. Een natuur die in schril contrast staat met onze 'Atlantikwall' vol appartementsgebouwen. De Nederlandse aanval haalde zelfs de Britse pers: 'The Guardian' ging een kijkje nemen vlak over de grens en kwam in Knokke-Heist terecht. De Knokse schepen Anthony Wittesaele pareert de kritiek intussen en spreekt over Knokke-Heist als het "Monaco aan de kust"