Nederlands als opstap naar arbeidsmarkt: Oostende breidt systeem uit

De stad Oostende investeert op korte termijn ruim 40.000 euro om anderstaligen en nieuwkomers nog beter Nederlands aan te leren. CVO Miras biedt samen met de stad taallessen Nederlands aan tijdens de werkuren en op de werkvloer. "Ze oefenen heel intensief waardoor ze heel veel bijleren op korte tijd. Er wordt ook heel gericht gewerkt met woordenschat en de terminologie uit hun werksituatie," zegt Christophe De Zutter van het volwassenenonderwijs CVO Miras

Er zijn taallessen voor mensen voor de dienst Groen en Openbaar Domein in de stad. Maar ook anderstaligen die in dienstencentra of horeca werken of die poetsen in rust- en verzorgingstehuizen krijgen die kans. De stad hoopt ook bedrijven in de buurt te inspireren om aan de slag te gaan met mensen die het Nederlands nog niet onder de knie hebben.