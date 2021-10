Nederlands bedrijf bouwt drijvend zonnepark voor kust van Oostende

Het Nederlandse bedrijf Oceans of Energy zal volgend jaar een drijvend zonnepark bouwen voor de kust van Oostende.

Dat meldt de provinciale ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen. In totaal wordt ongeveer 15 miljoen euro vrijgemaakt voor het park met drijvende zonnepanelen, waarvan voornamelijk fondsen uit het Europese innovatieprogramma Horizon 2020. Het zonnepark komt op het innovatie- en ontwikkelingsplatform 'Blue Accelerator' voor de kust van Oostende.

Offshore energiepark

De technische voorbereidingen voor de bouw van het zonnepark zijn vorige maand al gestart. Het doel is om in het najaar van 2022 te starten met de bouw van een grote offshore zonnepaneelconstructie. "De zone bij Blue Accelerator is de perfecte locatie omdat de hoogtechnologische meetapparatuur van het lab alles kan monitoren. De installatie wordt ook verbonden met een netaansluiting op de walkant. Er wordt gemikt op een levering van 3.321 megawattuur aan het Belgische net. Dat komt overeen met een elektriciteitsvoorziening voor 1.000 gezinnen", zegt de voorzitter van POM West-Vlaanderen, Jean de Bethune.

De locatie van de Blue Accelerator zal vanaf volgend jaar ook gebruikt worden door het consortium van MPVAquaproject, Tractebel, DEME, Jan De Nul Group, Soltech en de UGent. Zij testen er hun prototype van speciaal ontwikkelde zonnepaneelstructuren in een maritieme omgeving. Als het project succesvol is, wordt het eerste commerciële zonnepark op zee verwacht binnen de vijf à tien jaar.