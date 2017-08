Nederlands koppel voor strafrechter voor roofmoord

Een koppel uit het Nederlandse Arnhem zal op 12 september voor de Kortrijkse rechtbank moeten verschijnen in het dossier van een roofmoord in Menen.

Een alleenstaande man werd begin 2014 vermoord op de zolder van zijn eigen woning in de Bruggestraat teruggevonden. Eind januari 2014 verdween de 41-jarige Menenaar plotsklaps. Hij was wel vaker enkele dagen weg, maar omdat zijn afwezigheid bleef duren, werd er alarm geslagen. Na drie weken werd zijn auto teruggevonden in de Kempen. Er was nog geld afgehaald in de buurt met zijn bankkaart. Tijdens een huiszoeking wat later werd het lichaam van de veertiger teruggevonden. Hij was om het leven gebracht met diverse messteken en in een tapijt gewikkeld.

In april 2014 werd een Nederlands koppel opgepakt op verdenking van de roofmoord. Hun minderjarige zoon zou medeplichtig zijn aan de moord. Het gezin verbleef kort voor de feiten bij de man in Menen. Ze ontkenden eerst hun betrokkenheid, maar zouden in een later stadium van het onderzoek toch bekentenissen afgelegd hebben. Het dossier zal worden behandeld door de correctionele rechtbank van Kortrijk.