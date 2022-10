Nederlandse beleidsmakers zoeken hier inspiratie voor toerisme in balans

Beleidsmakers- en medewerkers uit Nederlands-Limburg nemen steden als Ieper en Brugge als voorbeeld om hun toerisme opnieuw in balans te brengen. Nu is de impact op het landschap en de inwoners te groot. Zo'n 40 beleidsmakers- en medewerkers waren vandaag in Ieper.

Ze maakten via de Menenpoort meteen kennis met het toerisme in Ieper. Hun provincie is ook al altijd overspoeld geweest door toeristen, maar wel ten koste van het landschap en de inwoners. Toine Gresel, Nationaal Landschap Zuid-Limburg: "Wat wij van jullie gaan leren en al hebben gezien, is dat jullie de eigen inwoners centraal stellen en dat die eigen inwoners aangeven wat ze belangrijk vinden en tot waar het acceptabel is."

Respect staat centraal

De vertegenwoordigers van 16 gemeentes uit Nederlands- Limburg werkten voor het eerst samen een visie 'duurzaam toerisme' uit. Respectvol omgaan met gebouwen zoals hier is daar onderdeel van. Ieper heeft z'n oorlogsverleden, Nederlands-Limburg heeft de mijnen en ook daar willen ze mee aan de slag. Yvonne Salvino, wethouder voor toerisme Sittard-Geleen: "Natuurlijk is dit gebied getekend door de Groote Oorlog. Maar zelfs al gaat het om een oorlog, toch kan je kijken hoe je mensen op een respectvolle manier hier naartoe kan halen. Uit iets negatiefs haal je dus toch nog een economische meerwaarde. Dat is heel waardevol en ook slim. Ik moet toegeven dat jullie West-Vlamingen slimme mensen zijn."

Ieper aarzelde ook niet om de Nederlanders te ontvangen. Diego Desmadryl, schepen voor toerisme Ieper: "Het is absoluut een win-winsituatie. De Nederlanders maken nu al 12% uit van onze toeristen, dat is de tweede grootste groep na de Britten. We willen daar zeker verder op inzetten."

Morgen is de groep in Brugge, waar ze de Sint-Godelieveabdij bezoekt.